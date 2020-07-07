***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0601
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0601
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
769657,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,08
- Kurucu (%)
% 35,4
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,6
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,92
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,04
d) Diğer Giderler (%)
% 1,96
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856147
BIST
17:31119.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.141,92
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:316,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:317,7422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:31395,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,99
|Açılış
|: 395,70
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.085.960
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.213.613
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|121.958.310
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.626.054
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.805.017
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|16.655.101
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,26
|4.181.902.448
|% 5,61
|
|SISE
|6,44
|1.903.485.736
|% 7,87
|
|ODAS
|2,90
|1.560.440.766
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,00
|1.407.281.361
|% 1,07
|
|GARAN
|8,37
|1.382.735.259
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|4.181.902.448
|% 5,61
|
|ODAS
|2,90
|1.560.440.766
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|702.453.110
|% 2,72
|
|PETKM
|4,42
|1.346.356.172
|% 4,25
|
|SISE
|6,44
|1.903.485.736
|% 7,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6008
|8,6439
|% 0,65
|
|Frank
|7,2501
|7,2938
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|9,22
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,70
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,00
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,90
|
|Çeyrek
|641
|649
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,17
|