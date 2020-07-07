***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9762
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Varsa İade Tutarı (TL)
69091,77
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
28410,94
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
40680,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
280735,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,73
- Kurucu (%)
% 36,7
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,3
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,62
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,59
d) Diğer Giderler (%)
% 2,06
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856153
BIST
17:31119.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.141,92
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:316,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:317,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:31395,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,95
|Açılış
|: 395,70
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.954.041
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.156.639
|% 9,98
|
|KENT
|757,80
|56.662.473
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,07
|85.585.880
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.723.040
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,25
|16.562.355
|% -6,59
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|4.046.153.121
|% 6,07
|
|SISE
|6,42
|1.837.906.179
|% 7,54
|
|ODAS
|2,91
|1.557.325.986
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.402.078.588
|% 1,12
|
|GARAN
|8,35
|1.368.167.273
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|4.046.153.121
|% 6,07
|
|ODAS
|2,91
|1.557.325.986
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|698.222.442
|% 2,72
|
|PETKM
|4,42
|1.310.521.135
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,76
|534.736.994
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6015
|8,6447
|% 0,66
|
|Frank
|7,2515
|7,2952
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,51
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.583
|12,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|12,40
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
|