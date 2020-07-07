***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8211
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8211
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4679224,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönet
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856154
BIST
17:31119.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.141,92
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:316,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:317,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0218
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:31395,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,95
|Açılış
|: 395,70
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.156.639
|% 9,98
|
|KENT
|757,80
|56.662.473
|% 9,97
|
|NATEN
|26,78
|256.706.093
|% 9,93
|
|SKTAS
|3,07
|85.585.880
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.723.040
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,25
|16.562.355
|% -6,59
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|4.046.153.121
|% 6,07
|
|SISE
|6,42
|1.837.906.179
|% 7,54
|
|ODAS
|2,91
|1.557.325.986
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.402.078.588
|% 1,12
|
|GARAN
|8,35
|1.368.167.273
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,27
|4.046.153.121
|% 6,07
|
|ODAS
|2,91
|1.557.325.986
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|698.222.442
|% 2,72
|
|PETKM
|4,42
|1.310.521.135
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,76
|534.736.994
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6043
|8,6474
|% 0,69
|
|Frank
|7,2535
|7,2972
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,80
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,10
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|6,00
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|0,04
|