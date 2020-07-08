***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,611
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,611
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
134240,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,91
- Kurucu (%)
% 36,26
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,74
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,65
d) Diğer Giderler (%)
% 17,92
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856543
BIST
10:01119.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 138,27
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.768
En Düşük
119.477
10:016,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:017,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7501
En Düşük
7,7149
10:01396,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 396,01
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|834.247
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,74
|985.018
|% 8,51
|
|RTALB
|32,98
|1.805.919
|% 7,64
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|AVGYO
|2,65
|1.122.320
|% -2,93
|
|AKCNS
|15,20
|3.863.339
|% -1,62
|
|AFYON
|4,19
|6.645.995
|% -1,41
|
|ATAGY
|3,90
|81.596
|% -1,27
|
|AKBNK
|5,97
|40.079.427
|% -0,83
|
|AKBNK
|5,97
|40.079.427
|% -0,83
|
|ASELS
|32,50
|18.544.110
|% -0,31
|
|BJKAS
|3,15
|14.311.167
|% -2,48
|
|BUCIM
|4,82
|14.025.077
|% 0,63
|
|AKENR
|2,25
|11.904.305
|% 6,13
|
|DOHOL
|2,38
|24.587.283
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,97
|40.079.427
|% -0,83
|
|AKENR
|2,25
|11.904.305
|% 6,13
|
|BJKAS
|3,15
|14.311.167
|% -2,48
|
|BUCIM
|4,82
|14.025.077
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5831
|8,6262
|% 0,05
|
|Frank
|7,2531
|7,2968
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,06
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|-0,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|-0,40
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|-0,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,15
|