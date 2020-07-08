***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 10:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3233
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3233
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,5
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,81
d) Diğer Giderler (%)
% 12,12
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856547
BIST
09:55119.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 354,95
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.694
En Düşük
119.603
09:556,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
09:557,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7521
En Düşük
7,7149
09:55395,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 395,84
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|834.247
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,74
|985.018
|% 8,51
|
|RTALB
|32,98
|1.805.919
|% 7,64
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|MRGYO
|2,62
|545.581
|% -5,76
|
|ULAS
|5,02
|109.125
|% -4,56
|
|BAYRK
|7,15
|36.951
|% -4,16
|
|FENER
|13,30
|1.193.848
|% -3,48
|
|ECILC
|6,80
|690.124.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,33
|628.285.509
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,81
|437.095.687
|% 0,00
|
|BIMAS
|71,40
|390.023.001
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|314.103.479
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,33
|628.285.509
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,81
|437.095.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|314.103.479
|% 0,00
|
|ECILC
|6,80
|690.124.083
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5817
|8,6247
|% 0,04
|
|Frank
|7,2493
|7,2930
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,94
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.584
|0,30
|
|Tam
|2.639
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,20
|