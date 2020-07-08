***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 10:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,341
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,341
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
38681,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,43
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,65
- Kurucu (%)
% 25,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 74,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,27
d) Diğer Giderler (%)
% 9,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856549
BIST
10:51120.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 826,62
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
10:516,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:517,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7553
En Düşük
7,7149
10:51396,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,26
|Açılış
|: 396,23
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,39
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.929.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.366.486
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.251.118
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|7.933.177
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,01
|47.099.635
|% -5,59
|
|TSPOR
|7,25
|87.976.258
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,01
|5.304.691
|% -4,52
|
|DOBUR
|16,65
|216.310
|% -4,26
|
|EKGYO
|2,28
|856.896.714
|% 1,79
|
|PETKM
|4,40
|469.561.555
|% -0,45
|
|TKFEN
|18,60
|367.214.535
|% 3,28
|
|SISE
|6,40
|362.215.519
|% -1,39
|
|TRKCM
|4,36
|349.837.987
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,28
|856.896.714
|% 1,79
|
|PETKM
|4,40
|469.561.555
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,94
|202.808.379
|% 3,19
|
|TRKCM
|4,36
|349.837.987
|% 3,32
|
|TSKB
|1,34
|81.194.150
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5921
|8,6351
|% 0,16
|
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,81
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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11:01ALGYO
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