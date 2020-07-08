***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 10:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2881
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2881
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
60820,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,73
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,7
d) Diğer Giderler (%)
% 6,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856550
BIST
10:54120.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 758,03
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
10:546,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:547,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7530
En Düşük
7,7149
10:54396,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 396,36
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,39
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.933.937
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.616.398
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.310.142
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.308.904
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|DOBUR
|16,39
|236.409
|% -5,75
|
|FENER
|13,01
|47.639.973
|% -5,59
|
|TSPOR
|7,23
|91.549.325
|% -4,99
|
|IEYHO
|1,01
|9.426.478
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,29
|864.641.600
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|474.192.287
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,59
|371.931.505
|% 3,22
|
|SISE
|6,39
|365.511.012
|% -1,54
|
|TRKCM
|4,35
|353.064.279
|% 3,08
|
|EKGYO
|2,29
|864.641.600
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,95
|207.809.213
|% 3,72
|
|PETKM
|4,41
|474.192.287
|% -0,23
|
|TRKCM
|4,35
|353.064.279
|% 3,08
|
|TSKB
|1,34
|81.788.257
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5900
|8,6331
|% 0,13
|
|Frank
|7,2629
|7,3067
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,56
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.585
|1,10
|
|Tam
|2.640
|2.652
|1,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,50
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
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