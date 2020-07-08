***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 10:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1689
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1689
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
180432,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,26
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,26
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,68
c) Saklama Ücreti (%)
% 24,91
d) Diğer Giderler (%)
% 15,15
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856562
BIST
10:42120.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 699,41
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.100
En Düşük
119.173
10:426,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:427,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7537
En Düşük
7,7149
10:42395,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 395,95
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.922.950
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.358.433
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|32.162.441
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|817,60
|13.834.074
|% 7,86
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,98
|42.296.006
|% -5,81
|
|KRDMA
|3,98
|3.152.121
|% -5,24
|
|TSPOR
|7,23
|72.841.036
|% -4,99
|
|MARTI
|1,44
|5.818.763
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,31
|765.945.855
|% 3,12
|
|PETKM
|4,42
|420.759.556
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,61
|345.303.830
|% 3,33
|
|SISE
|6,41
|343.104.905
|% -1,23
|
|TRKCM
|4,36
|329.140.169
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,31
|765.945.855
|% 3,12
|
|PETKM
|4,42
|420.759.556
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,94
|169.806.107
|% 3,19
|
|TRKCM
|4,36
|329.140.169
|% 3,32
|
|DOHOL
|2,40
|134.455.347
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5889
|8,6320
|% 0,12
|
|Frank
|7,2588
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,03
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|0,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,13
|
Seans Raporu
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10:54KUYAS
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10:52
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, PETKM, SISE
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10:52XU100
Endeks 120, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 6, 068.00 milyon TL de