***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2020 10:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4753
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4753
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
70216,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,46
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 52,46
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,83
d) Diğer Giderler (%)
% 14,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856563
BIST
10:42120.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 699,41
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.100
En Düşük
119.173
10:426,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:427,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7537
En Düşük
7,7149
10:42395,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 395,95
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.923.408
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.365.418
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|32.861.278
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,79
|6.094.606
|% 9,45
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,99
|44.379.654
|% -5,73
|
|KRDMA
|3,98
|3.152.121
|% -5,24
|
|TSPOR
|7,22
|75.767.501
|% -5,12
|
|MARTI
|1,44
|5.818.763
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,30
|792.349.144
|% 2,68
|
|PETKM
|4,41
|432.160.930
|% -0,23
|
|TKFEN
|18,59
|353.354.366
|% 3,22
|
|SISE
|6,41
|348.596.048
|% -1,23
|
|TRKCM
|4,36
|334.877.951
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,30
|792.349.144
|% 2,68
|
|PETKM
|4,41
|432.160.930
|% -0,23
|
|IHLGM
|1,95
|176.585.211
|% 3,72
|
|TRKCM
|4,36
|334.877.951
|% 3,32
|
|DOHOL
|2,40
|136.512.165
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5864
|8,6294
|% 0,09
|
|Frank
|7,2586
|7,3023
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8235
|1,8326
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|0,56
|
|Altın Gr.
|396
|396
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.585
|1,10
|
|Tam
|2.640
|2.652
|1,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,50
|
|Çeyrek
|641
|650
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
Seans Raporu
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10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 517, 15 artarak (% 0.38 ) 136, 276
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Endeks 120, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 6, 068.00 milyon TL de
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10:52TDGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 770 adet işlem
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10:51KENT
Yüzde 7.89 oranında artışla 817.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 799 adet işlem