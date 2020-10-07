***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 15:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6425
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7324
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,7324
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,43
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,8
d) Diğer Giderler (%)
% 4,68
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879097
BIST
16:551.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:557,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:559,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1125
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:55477,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,29
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:53
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.915.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.458.811
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|SISE
|6,77
|873.793.233
|% -1,17
|
|ASELS
|18,60
|849.742.582
|% 0,32
|
|PETKM
|4,37
|644.466.252
|% 1,63
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|ZOREN
|2,75
|560.734.515
|% 3,38
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|324.149.617
|% 4,35
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8633
|7,8667
|% 0,88
|
|Euro
|9,2499
|9,2631
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0888
|10,1394
|% 0,82
|
|Frank
|8,5372
|8,5886
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0881
|2,0986
|% 0,77
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.15 ) 1, 284
-
17:06XU100
Endeks 1, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 14, 062.00 milyon TL de
-
17:06ETYAT
Yüzde 6.23 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 395 adet işlem
-
17:05UZERB
Yüzde 9.97 oranında artışla 41.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 534 adet işlem
-
17:04BRKO
Yüzde 9.28 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 943, 930 adet işlem