***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 15:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1548
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,1548
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
247652,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,29
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,68
- Kurucu (%)
% 36,29
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,71
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,92
d) Diğer Giderler (%)
% 11,89
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879101
BIST
16:511.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:517,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:519,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1049
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:51476,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,67
|Açılış
|: 476,48
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:49
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.896.900
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.457.665
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|SISE
|6,78
|842.144.801
|% -1,02
|
|ASELS
|18,58
|835.369.451
|% 0,22
|
|PETKM
|4,35
|632.585.380
|% 1,16
|
|ODAS
|3,40
|1.225.394.552
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.415.494.273
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|485.047.962
|% 2,26
|
|YGYO
|1,10
|184.429.941
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|321.521.499
|% 4,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8604
|7,8632
|% 0,84
|
|Euro
|9,2476
|9,2570
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,0792
|10,1297
|% 0,72
|
|Frank
|8,5300
|8,5814
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% 0,68
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,43
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|