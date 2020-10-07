***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkianı (%)% 2,7375Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,1308Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,7375Varsa İade Tutarı (TL)363312,28Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)363312,28Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)699696,92Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 24,19B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 47,96- Kurucu (%)% 50,45- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 49,55- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 18,76c) Saklama Ücreti (%)% 4,84d) Diğer Giderler (%)% 28,45AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879103BIST