***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 15:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkianı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,1308
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Varsa İade Tutarı (TL)
363312,28
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
363312,28
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
699696,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 47,96
- Kurucu (%)
% 50,45
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,84
d) Diğer Giderler (%)
% 28,45
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879103
BIST
17:021.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
17:027,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0790
|Açılış
|: 7,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
17:029,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1220
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
17:02475,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,95
|Açılış
|: 475,77
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler17:00
|YGYO
|1,10
|188.184.571
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.929.608
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.461.767
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.360.221
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.863.242
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.453.238.383
|% -1,27
|
|ODAS
|3,38
|1.245.723.763
|% 3,36
|
|SISE
|6,76
|892.950.828
|% -1,31
|
|ASELS
|18,57
|855.884.500
|% 0,16
|
|PETKM
|4,36
|649.963.195
|% 1,40
|
|ODAS
|3,38
|1.245.723.763
|% 3,36
|
|ZOREN
|2,77
|597.496.500
|% 4,14
|
|GARAN
|7,02
|1.453.238.383
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|188.184.571
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,91
|327.336.490
|% 3,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8735
|7,8787
|% 1,04
|
|Euro
|9,2622
|9,2688
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,0863
|10,1369
|% 0,80
|
|Frank
|8,5338
|8,5852
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0887
|2,0992
|% 0,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|1,27
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|-12,41
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|-6,00
|
|Çeyrek
|760
|777
|-3,01
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|0,20
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,99
|