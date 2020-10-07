***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 15:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7905
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7905
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9346,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 8,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,17
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,6
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,34
d) Diğer Giderler (%)
% 10,89
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879134
BIST
15:491.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:497,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0735
|Açılış
|: 7,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:499,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1192
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:49478,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,93
|Açılış
|: 478,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:49
|YGYO
|1,10
|179.869.066
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.330.116
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.324.664
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.799.056
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.339.034.054
|% -1,55
|
|ODAS
|3,39
|1.186.084.742
|% 3,67
|
|ASELS
|18,56
|789.956.426
|% 0,11
|
|SISE
|6,83
|597.782.508
|% -0,29
|
|PETKM
|4,37
|530.280.912
|% 1,63
|
|ODAS
|3,39
|1.186.084.742
|% 3,67
|
|GARAN
|7,00
|1.339.034.054
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|179.869.066
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|454.659.117
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|302.992.040
|% 3,80
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8663
|7,8713
|% 0,94
|
|Euro
|9,2608
|9,2713
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,1181
|10,1689
|% 1,11
|
|Frank
|8,5556
|8,6072
|% 1,14
|
|Riyal
|2,0924
|2,1029
|% 0,98
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|13,66
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,20
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.148
|3.227
|1,00
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|0,48
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|