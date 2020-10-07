***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2020 15:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4096
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,4096
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
731606,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 72,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,3
- Kurucu (%)
% 77,28
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 22,72
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,81
d) Diğer Giderler (%)
% 2,7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879138
BIST
15:501.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
15:507,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0738
|Açılış
|: 7,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
15:509,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1165
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
15:50478,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,95
|Açılış
|: 478,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler15:48
|YGYO
|1,10
|177.683.147
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.323.678
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.328.573
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.798.445
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.337.796.522
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.182.963.068
|% 3,06
|
|ASELS
|18,58
|781.024.436
|% 0,22
|
|SISE
|6,83
|594.339.504
|% -0,29
|
|PETKM
|4,39
|473.100.339
|% 2,09
|
|ODAS
|3,37
|1.182.963.068
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.337.796.522
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|177.683.147
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,71
|452.335.015
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,92
|302.512.115
|% 4,35
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8647
|7,8729
|% 0,96
|
|Euro
|9,2624
|9,2718
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,1149
|10,1656
|% 1,08
|
|Frank
|8,5552
|8,6067
|% 1,13
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,97
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|12,49
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,59
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.214
|2,00
|
|Tam
|3.148
|3.227
|0,84
|
|Yarım
|1.522
|1.561
|0,41
|
|Çeyrek
|763
|780
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,22
|
|B. Petrol
|42,04
|42,04
|-0,61
|
Seans Raporu
15:48
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