***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5315
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5315
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
166565,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,44
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,41
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,74
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,64
d) Diğer Giderler (%)
% 2,21
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899454
BIST
11:421.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:427,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0812
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:429,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:42443,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,36
|Açılış
|: 443,48
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:42
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|TCELL
|17,19
|532.326.439
|% 2,02
|
|KOZAL
|117,80
|499.219.722
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|316.173.465
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|272.583.063
|% 0,00
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4545
|% 1,10
|
|Euro
|9,0796
|9,0903
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0209
|10,0712
|% 0,50
|
|Frank
|8,3601
|8,4105
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|4,69
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:42
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11:54XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 047.00 milyon TL de
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11:52YAPRK
Yüzde 9.94 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 320 adet işlem
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11:51ERBOS
Yüzde 7.77 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 166 adet işlem
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11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
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11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN