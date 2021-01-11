***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8998
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8998
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
719120,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,99
- Kurucu (%)
% 42,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 57,65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,64
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,4
d) Diğer Giderler (%)
% 12,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899462
BIST
11:451.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:457,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:459,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0779
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:45443,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,20
|Açılış
|: 443,32
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:45
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|875.240.936
|% 0,39
|
|TCELL
|17,23
|561.409.595
|% 2,26
|
|KOZAL
|117,90
|505.835.390
|% -0,92
|
|PETKM
|5,32
|481.160.305
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|443.651.897
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|875.240.936
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|443.651.897
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,77
|321.239.926
|% 9,06
|
|PETKM
|5,32
|481.160.305
|% 1,14
|
|ODAS
|3,98
|276.293.762
|% 0,25
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4550
|7,4599
|% 1,18
|
|Euro
|9,0908
|9,1035
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0189
|10,0691
|% 0,48
|
|Frank
|8,3571
|8,4074
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9779
|1,9879
|% 0,95
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,66
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 71 artarak (% 0.10 ) 1, 696
-
11:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TURGG, YAPRK
-
11:59XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 11, 307.00 milyon TL de
-
11:58MRGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 914 adet işlem
-
11:57BFREN
Yüzde 4.63 oranında artışla 1, 355.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 068 adet işlem