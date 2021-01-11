***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1511
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,1511
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
401993,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,78
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,76
- Kurucu (%)
% 62,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,25
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,48
d) Diğer Giderler (%)
% 20,75
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899521
BIST
12:021.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.552
En Düşük
1.537
12:027,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0786
|Açılış
|: 7,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:029,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:02443,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,54
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TURGG
|146,30
|55.917.448
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.958.630
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|KOZAL
|119,90
|621.146.267
|% 0,76
|
|TCELL
|17,21
|583.262.893
|% 2,14
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,75
|341.567.296
|% 8,27
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|TSKB
|1,85
|160.779.331
|% 0,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4513
|% 1,06
|
|Euro
|9,0731
|9,0806
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% 0,75
|
|Frank
|8,3707
|8,4212
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9821
|1,9920
|% 1,16
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,15
|
|Altın Gr.
|443
|444
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,54
|