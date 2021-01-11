***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2826
Dönem Sonu İtibariyla Ger
11:111.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.548
En Düşük
1.537
11:117,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:119,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0645
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:11444,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,43
|Açılış
|: 444,55
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:11
|KONYA
|1.324,40
|41.457.696
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,18
|51.006.332
|% 9,99
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|OLMIP
|8,41
|22.733.081
|% -9,96
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|EKGYO
|2,56
|650.735.950
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|492.394.939
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,30
|464.052.794
|% -0,59
|
|PETKM
|5,36
|388.191.102
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,65
|373.999.688
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,56
|650.735.950
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|373.999.688
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,68
|203.753.580
|% 5,51
|
|PETKM
|5,36
|388.191.102
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,43
|198.204.381
|% 1,18
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4433
|7,4513
|% 1,06
|
|Euro
|9,0762
|9,0901
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0437
|10,0941
|% 0,73
|
|Frank
|8,3736
|8,4241
|% 0,94
|
|Riyal
|1,9834
|1,9934
|% 1,23
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,64
|
|Altın Gr.
|444
|445
|6,42
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,90
|