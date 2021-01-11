***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 10:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7412
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8267
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8267
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,53
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,33
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,04
d) Diğer Giderler (%)
% 10,1
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899541
BIST
11:561.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:567,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:569,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:56442,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,10
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:56
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.008.647
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|888.257.280
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|578.539.796
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,40
|538.877.548
|% -0,50
|
|PETKM
|5,33
|487.475.749
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|455.759.421
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|888.257.280
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|455.759.421
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|337.994.074
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|487.475.749
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|158.721.607
|% 0,54
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4504
|7,4564
|% 1,13
|
|Euro
|9,0843
|9,0928
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0253
|10,0755
|% 0,55
|
|Frank
|8,3579
|8,4083
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
12:06IZTAR
Yüzde 8.52 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 290 adet işlem
-
12:05VKING
Yüzde 7.32 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 221, 927 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, KRDMD
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.37 ) 1, 388
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, EGGUB, YAPRK, CMENT, BASCM, EMNIS, TMSN, TURGG, CASA, CMBTN