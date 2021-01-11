***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 11:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2172
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8923
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8923
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
228791,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,74
- Kurucu (%)
% 52,66
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 47,34
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,7
d) Diğer Giderler (%)
% 6,98
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899544
BIST
11:171.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:177,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0728
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:179,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:17444,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,97
|Açılış
|: 444,09
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KONYA
|1.324,40
|41.619.273
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,18
|51.399.642
|% 9,99
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|703.248.494
|% 1,18
|
|TCELL
|17,14
|497.843.405
|% 1,72
|
|KOZAL
|117,70
|472.197.112
|% -1,09
|
|PETKM
|5,33
|419.624.362
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|375.044.084
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,57
|703.248.494
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,64
|375.044.084
|% 1,86
|
|PETKM
|5,33
|419.624.362
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,68
|206.537.478
|% 5,51
|
|ODAS
|3,99
|236.442.501
|% 0,50
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4394
|7,4460
|% 0,99
|
|Euro
|9,0721
|9,0820
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0875
|% 0,67
|
|Frank
|8,3688
|8,4193
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9819
|1,9918
|% 1,15
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|