***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 11:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9374
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3561
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3561
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
186782,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,33
- Kurucu (%)
% 89,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 10,59
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,27
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,42
d) Diğer Giderler (%)
% 4,98
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899545
BIST
11:591.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:597,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:599,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:59443,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,22
|Açılış
|: 443,34
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YAPRK
|88,55
|16.958.453
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|55.713.945
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|889.281.351
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|582.271.033
|% 2,14
|
|KOZAL
|119,40
|580.492.029
|% 0,34
|
|PETKM
|5,33
|488.145.777
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|456.474.799
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|889.281.351
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|456.474.799
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|340.747.324
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|488.145.777
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|159.396.181
|% 0,54
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4506
|7,4564
|% 1,13
|
|Euro
|9,0816
|9,0877
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,0359
|10,0862
|% 0,65
|
|Frank
|8,3646
|8,4150
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9811
|1,9910
|% 1,11
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,38
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-23,66
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,44
|
|Çeyrek
|709
|726
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,51
|