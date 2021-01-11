***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 11:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0997
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2857
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,0997
Varsa İade Tutarı (TL)
11198,54
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
11198,54
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4999,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,06
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 32,2
- Kurucu (%)
% 90,24
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 9,76
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 17,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,55
d) Diğer Giderler (%)
% 49,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899546
BIST
11:251.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:257,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0755
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:259,0894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:25443,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,14
|Açılış
|: 443,26
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KONYA
|1.324,40
|41.783.499
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|CMBTN
|419,30
|17.470.508
|% 9,99
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|721.433.263
|% 1,18
|
|TCELL
|17,18
|512.980.550
|% 1,96
|
|KOZAL
|118,00
|482.411.419
|% -0,84
|
|PETKM
|5,33
|435.874.057
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|405.032.904
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|721.433.263
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,65
|405.032.904
|% 2,48
|
|PETKM
|5,33
|435.874.057
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,73
|215.926.803
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,44
|213.064.530
|% 1,47
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4430
|7,4487
|% 1,02
|
|Euro
|9,0802
|9,0894
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0260
|10,0763
|% 0,55
|
|Frank
|8,3620
|8,4124
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% 1,05
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,98
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,55
|