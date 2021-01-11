***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 11:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,3299
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Varsa İade Tutarı (TL)
82559,64
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
16458,4
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
66101,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
548934,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,69
- Kurucu (%)
% 48,87
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 51,13
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,48
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,61
d) Diğer Giderler (%)
% 6,22
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899560
BIST
11:501.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:507,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0871
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:509,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0723
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:50443,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,21
|Açılış
|: 443,33
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TURGG
|146,30
|54.980.836
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|570.564.714
|% 2,14
|
|KOZAL
|117,90
|513.508.438
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|328.145.871
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|ODAS
|3,97
|281.203.772
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4567
|7,4642
|% 1,23
|
|Euro
|9,0902
|9,1028
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0189
|10,0691
|% 0,48
|
|Frank
|8,3571
|8,4074
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9779
|1,9879
|% 0,95
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 71 artarak (% 0.10 ) 1, 696
-
11:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TURGG, YAPRK
-
11:59XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 11, 307.00 milyon TL de
-
11:58MRGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 914 adet işlem
-
11:57BFREN
Yüzde 4.63 oranında artışla 1, 355.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 068 adet işlem