***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 11:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,8862
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,8862
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1250322,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,11
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,35
d) Diğer Giderler (%)
% 1,14
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899564
BIST
11:561.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:567,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:569,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:56442,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,54
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YAPRK
|88,55
|16.933.925
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.045.730
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,54
|888.897.510
|% 0,00
|
|TCELL
|17,22
|580.681.022
|% 2,20
|
|KOZAL
|119,20
|554.208.304
|% 0,17
|
|PETKM
|5,33
|487.709.562
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|456.130.668
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|888.897.510
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|456.130.668
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|338.748.399
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|487.709.562
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|159.019.972
|% 0,54
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4504
|7,4564
|% 1,13
|
|Euro
|9,0843
|9,0928
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0226
|10,0729
|% 0,52
|
|Frank
|8,3592
|8,4095
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 1,04
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|
Seans Raporu
11:56
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