***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 13:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3329
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3329
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
783643,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,47
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 60,47
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,91
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,55
d) Diğer Giderler (%)
% 16,07
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899737
BIST
14:011.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:017,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:019,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0250
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:01442,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,34
|Açılış
|: 442,46
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KONYA
|1.324,40
|43.510.516
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.340.076
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|29.085.101
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,70
|2.177.267.522
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,55
|1.064.303.283
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|733.507.620
|% 1,90
|
|KOZAA
|16,96
|671.586.837
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,67
|653.601.967
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.064.303.283
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|653.601.967
|% 3,73
|
|OZGYO
|2,69
|476.456.519
|% 5,91
|
|PETKM
|5,33
|601.863.182
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,40
|375.955.288
|% 0,29
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4225
|7,4263
|% 0,72
|
|Euro
|9,0324
|9,0404
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9969
|10,0470
|% 0,26
|
|Frank
|8,3130
|8,3631
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9746
|1,9845
|% 0,78
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,60
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,24
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,16
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,32
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|