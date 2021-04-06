***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2133
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,2133
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
36142,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,81
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,6
d) Diğer Giderler (%)
% 9,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923839
BIST
17:351.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,30
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:358,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:359,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6660
En Düşük
9,5657
17:35455,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,56
|Açılış
|: 455,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NTGAZ
|12,43
|492.216
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|208.578
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|121.885.826
|% 9,99
|
|TURGG
|146,80
|14.451.791
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,17
|44.358.713
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.398.291
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.205.129
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.596.940
|% 9,90
|
|FENER
|38,88
|1.065.672.811
|% 2,97
|
|GARAN
|6,86
|992.296.578
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,94
|913.903.075
|% -3,96
|
|GUBRF
|78,10
|810.246.427
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,94
|913.903.075
|% -3,96
|
|TSKB
|1,38
|221.820.170
|% -0,72
|
|GARAN
|6,86
|992.296.578
|% -0,58
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.596.940
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|275.706.002
|% -2,23
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1499
|8,1567
|% 0,67
|
|Euro
|9,6547
|9,6660
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2283
|11,2846
|% 0,01
|
|Frank
|8,6746
|8,7269
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1613
|2,1721
|% 0,40
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|15,37
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,11
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|1,70
|