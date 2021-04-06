***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 16:38
anı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8215
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8215
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
323770,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,65
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,83
- Kurucu (%)
% 62,48
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 14,2
d) Diğer Giderler (%)
% 8,51
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923862
BIST
17:581.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,82
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:588,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:589,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6716
En Düşük
9,5657
17:58456,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,93
|Açılış
|: 456,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,36
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:58
|NTGAZ
|12,43
|502.259
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.577.074
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|216.185
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.632.671
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|189.722.323
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|44.675.707
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|KRTEK
|19,68
|157.079.683
|% -9,97
|
|TRILC
|59,15
|75.502.572
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|FENER
|38,26
|1.134.484.136
|% 1,32
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|GUBRF
|75,95
|1.112.510.175
|% -2,57
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|950.094.382
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|226.993.053
|% -0,72
|
|GARAN
|6,81
|1.122.502.063
|% -1,30
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.159.765
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,18
|295.237.176
|% -2,68
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1536
|8,1625
|% 0,75
|
|Euro
|9,6586
|9,6716
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2724
|11,3290
|% 0,41
|
|Frank
|8,7029
|8,7553
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,70
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|14,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL