***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.07.2021 17:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,363
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6633
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,363
Varsa İade Tutarı (TL)
57813,58
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
57813,58
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23452,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,37
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 29,74
- Kurucu (%)
% 61,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,25
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 21,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,91
d) Diğer Giderler (%)
% 38,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946311
BIST
17:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
17:198,6645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:1910,2828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
17:19499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 499,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VAKFN
|11,77
|8.794.422
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.660.178
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.399
|% 10,00
|
|BURVA
|24,74
|14.652.374
|% 9,96
|
|TSPOR
|2,77
|93.918.321
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.270.292
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|66.515.708
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,01
|942.416.626
|% 1,97
|
|GARAN
|8,59
|859.792.872
|% 2,26
|
|KOZAL
|110,40
|700.993.836
|% -2,13
|
|SASA
|29,38
|625.458.599
|% 2,66
|
|ARCLK
|32,74
|313.227.851
|% 1,11
|
|GARAN
|8,59
|859.792.872
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,29
|122.078.345
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,22
|209.229.180
|% 1,37
|
|THYAO
|14,01
|942.416.626
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|153.371.067
|% 5,65
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6617
|8,6645
|% -0,17
|
|Euro
|10,2760
|10,2828
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9749
|12,0350
|% 0,05
|
|Frank
|9,3663
|9,4228
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3068
|2,3183
|% -0,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,73
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,02
|