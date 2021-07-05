***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.07.2021 17:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4134
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9496
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,4134
Varsa İade Tutarı (TL)
57709,15
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
57709,15
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11884,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 11,63
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 23,66
- Kurucu (%)
% 49,15
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,85
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,15
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,13
d) Diğer Giderler (%)
% 40,06
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946312
BIST
17:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.391
En Düşük
1.376
17:198,6664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:1910,2987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2673
17:19499,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 499,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:19
|EUKYO
|7,26
|8.676.266
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.794.881
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,77
|94.000.277
|% 9,92
|
|BURCE
|20,16
|5.498.270
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.279.508
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|66.557.219
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,71
|20.276.110
|% -4,02
|
|THYAO
|14,03
|949.269.757
|% 2,11
|
|GARAN
|8,58
|887.617.259
|% 2,14
|
|KOZAL
|110,80
|715.716.259
|% -1,77
|
|SASA
|29,44
|629.985.082
|% 2,87
|
|ARCLK
|32,72
|313.862.168
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,22
|230.897.851
|% 1,37
|
|GARAN
|8,58
|887.617.259
|% 2,14
|
|PEKGY
|1,29
|123.639.919
|% 6,61
|
|THYAO
|14,03
|949.269.757
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,63
|154.454.549
|% 6,05
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6633
|8,6664
|% -0,15
|
|Euro
|10,2634
|10,2987
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9782
|12,0383
|% 0,08
|
|Frank
|9,3684
|9,4248
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3073
|2,3188
|% -0,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,78
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|-0,10
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, EKGYO
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HALKB, GARAN
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 06 artarak (% 0.91 ) 1, 227
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ARMDA, BURCE, BURVA, VKFYO, EDATA, TSPOR, SELVA, EUKYO
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17:33
VAKFN, CMBTN, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında