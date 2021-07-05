***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.07.2021 17:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,1593
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Varsa İade Tutarı (TL)
49321,58
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
49321,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
385027,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,67
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,19
- Kurucu (%)
% 55,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,47
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,66
d) Diğer Giderler (%)
% 10,68
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946331
BIST
17:321.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:328,6685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:3210,2896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:32499,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 499,23
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EUKYO
|7,26
|8.691.984
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.795.505
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|BIOEN
|24,74
|216.125.365
|% 9,96
|
|BURCE
|20,16
|5.516.051
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.300.244
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|67.175.494
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|VAKKO
|11,72
|20.801.959
|% -3,93
|
|THYAO
|14,05
|977.450.748
|% 2,26
|
|GARAN
|8,60
|923.289.814
|% 2,38
|
|KOZAL
|110,90
|737.424.774
|% -1,68
|
|SASA
|29,46
|637.560.197
|% 2,94
|
|ARCLK
|32,88
|323.423.107
|% 1,54
|
|GARAN
|8,60
|923.289.814
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,22
|231.434.390
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|124.402.966
|% 5,79
|
|THYAO
|14,05
|977.450.748
|% 2,26
|
|IZMDC
|2,63
|154.750.520
|% 6,05
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6663
|8,6685
|% -0,13
|
|Euro
|10,2823
|10,2896
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9641
|12,0241
|% -0,04
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3049
|2,3164
|% -0,11
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,02
|