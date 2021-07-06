***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 14:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,431
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,431
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
642095,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,86
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,42
d) Diğer Giderler (%)
% 0,96
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946897
BIST
14:191.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:198,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:1910,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:19503,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,52
|Açılış
|: 503,79
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EDATA
|7,26
|18.938.901
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.992.869
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.147.944
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.955
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,23
|6.006.249
|% -5,85
|
|GARAN
|8,67
|901.036.509
|% 0,35
|
|THYAO
|14,08
|423.543.688
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,30
|328.788.267
|% -0,09
|
|EREGL
|18,25
|312.287.088
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,01
|278.808.300
|% 1,30
|
|ODAS
|1,91
|131.507.217
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,32
|87.145.776
|% 2,33
|
|GWIND
|3,74
|135.992.869
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,15
|41.819.397
|% 2,68
|
|TURSG
|4,93
|156.431.231
|% 4,01
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6710
|8,6733
|% 0,10
|
|Euro
|10,2724
|10,2807
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0302
|% 0,05
|
|Frank
|9,3522
|9,4085
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,01
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,48
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,88
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.311
|3.397
|25,49
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|12,33
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,29
|77,29
|0,13
|
Seans Raporu
14:19
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