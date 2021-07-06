***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 14:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,0077
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,00771
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
988511,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,4
- Kurucu (%)
% 56,5
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 43,5
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,05
d) Diğer Giderler (%)
% 1,43
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946899
BIST
14:001.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:008,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:0010,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:00503,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,39
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:58
|GWIND
|3,74
|135.842.375
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.864.493
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.911.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.939
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,10
|5.873.783
|% -6,85
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,70
|864.957.722
|% 0,69
|
|THYAO
|14,09
|417.836.494
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,10
|316.165.747
|% -0,27
|
|EREGL
|18,28
|304.265.723
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,45
|300.742.505
|% 0,18
|
|GARAN
|8,70
|864.957.722
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,24
|208.288.589
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|129.277.679
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,33
|82.916.722
|% 3,10
|
|AKBNK
|5,45
|300.742.505
|% 0,18
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6701
|8,6735
|% 0,11
|
|Euro
|10,2707
|10,2762
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9656
|12,0256
|% 0,01
|
|Frank
|9,3540
|9,4103
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,69
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.313
|3.399
|27,25
|
|Yarım
|1.601
|1.644
|13,18
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,38
|77,38
|0,22
|