***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2454
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2454
Varsa İade Tutarı (TL)
1091,03
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
1091,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4368814,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,92
- Kurucu (%)
% 10,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 89,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,99
d) Diğer Giderler (%)
% 0,87
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946904
BIST
14:421.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:428,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:4210,2724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0205
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:42504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,00
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:42
|EDATA
|7,26
|18.986.940
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.038.579
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.090.663
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,13
|6.141.894
|% -6,62
|
|GARAN
|8,71
|987.490.070
|% 0,81
|
|THYAO
|14,09
|445.752.197
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,60
|343.199.384
|% 0,18
|
|AKBNK
|5,46
|325.345.891
|% 0,37
|
|EREGL
|18,29
|318.912.681
|% 0,38
|
|GARAN
|8,71
|987.490.070
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,24
|210.022.430
|% 0,45
|
|ODAS
|1,93
|133.636.317
|% 1,58
|
|PEKGY
|1,32
|88.030.724
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,46
|325.345.891
|% 0,37
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6684
|8,6717
|% 0,08
|
|Euro
|10,2653
|10,2724
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9794
|12,0395
|% 0,13
|
|Frank
|9,3621
|9,4185
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% 0,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,12
|77,12
|-0,04
|