***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 14:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8123
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8123
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3952193,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,9
- Kurucu (%)
% 8,81
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 91,19
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,2
d) Diğer Giderler (%)
% 1,32
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946906
BIST
14:361.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:368,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:3610,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0199
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:36504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,00
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:36
|GWIND
|3,74
|136.031.069
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.976.762
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.090.576
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,16
|6.116.111
|% -6,39
|
|GARAN
|8,68
|918.480.781
|% 0,46
|
|THYAO
|14,07
|430.953.448
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,70
|340.537.020
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|316.505.745
|% 0,18
|
|EREGL
|18,27
|313.609.025
|% 0,27
|
|GARAN
|8,68
|918.480.781
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,23
|209.772.548
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|131.973.693
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.764.002
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|316.505.745
|% 0,18
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6692
|8,6711
|% 0,08
|
|Euro
|10,2701
|10,2730
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9810
|12,0411
|% 0,14
|
|Frank
|9,3628
|9,4192
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3055
|2,3171
|% 0,06
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|19,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,00
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,68
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-0,13
|