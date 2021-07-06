***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2021 14:16
ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,157
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,157
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
421863,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,06
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,73
- Kurucu (%)
% 36,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,77
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,56
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,98
d) Diğer Giderler (%)
% 1,74
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946901
BIST
14:351.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:358,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:3510,2754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:35504,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,00
|Açılış
|: 504,27
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:34
|EDATA
|7,26
|18.972.166
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.022.897
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.148.775
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.081.064
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,16
|6.106.712
|% -6,39
|
|GARAN
|8,68
|918.226.555
|% 0,46
|
|THYAO
|14,07
|428.716.405
|% -0,35
|
|KOZAL
|111,70
|336.788.188
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|315.564.444
|% 0,18
|
|EREGL
|18,27
|313.407.618
|% 0,27
|
|GARAN
|8,68
|918.226.555
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,24
|209.768.407
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|131.802.550
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.489.901
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|315.564.444
|% 0,18
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6701
|8,6731
|% 0,10
|
|Euro
|10,2586
|10,2750
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9813
|12,0414
|% 0,14
|
|Frank
|9,3619
|9,4183
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3057
|2,3172
|% 0,07
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|16,98
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,12
|77,12
|-0,04
|