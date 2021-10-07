***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,0657
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,3567
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,3567
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
178515,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 58,23
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,21
- Kurucu (%)
% 69,98
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,02
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,62
d) Diğer Giderler (%)
% 7,34
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968077
BIST
17:451.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 25,62
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
17:458,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:4510,2851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0126
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:45502,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 502,39
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler17:43
|YUNSA
|17,60
|27.317.538
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.220.724
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.119.549
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|37.657.448
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.289.215
|% 9,97
|
|SEYKM
|16,20
|7.232.057
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.266.931
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.750.127
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|405.233.592
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.327.559
|% -9,57
|
|PETKM
|6,26
|2.239.222.082
|% 2,62
|
|GARAN
|9,40
|1.501.834.417
|% 1,95
|
|THYAO
|14,09
|860.453.748
|% 2,77
|
|EREGL
|16,95
|801.661.264
|% 4,95
|
|TUPRS
|122,80
|783.435.444
|% 3,19
|
|PETKM
|6,26
|2.239.222.082
|% 2,62
|
|GARAN
|9,40
|1.501.834.417
|% 1,95
|
|ODAS
|1,46
|173.310.744
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,40
|244.987.578
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,39
|488.783.730
|% 4,58
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8783
|8,8824
|% 0,14
|
|Euro
|10,2830
|10,2881
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0521
|12,1126
|% 0,30
|
|Frank
|9,5355
|9,5929
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3575
|2,3693
|% -0,05
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,15
|
Seans Raporu
17:43
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