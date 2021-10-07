***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 17:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6232
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,9908
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6232
Varsa İade Tutarı (TL)
15596,93
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
11543,43
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
4053,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
22449,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,69
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 24,93
- Kurucu (%)
% 70,97
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 29,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,32
c) Saklama Ücreti (%)
% 23,02
d) Diğer Giderler (%)
% 51,73
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968079
BIST
17:441.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 25,14
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
17:448,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:4410,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:44502,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler17:44
|YUNSA
|17,60
|27.317.538
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.220.724
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.119.549
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|37.657.448
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.289.215
|% 9,97
|
|SEYKM
|16,20
|7.232.057
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.266.931
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.750.127
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|405.233.592
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.327.559
|% -9,57
|
|PETKM
|6,26
|2.239.222.082
|% 2,62
|
|GARAN
|9,40
|1.501.834.417
|% 1,95
|
|THYAO
|14,09
|860.453.748
|% 2,77
|
|EREGL
|16,95
|801.661.264
|% 4,95
|
|TUPRS
|122,80
|783.435.444
|% 3,19
|
|PETKM
|6,26
|2.239.222.082
|% 2,62
|
|GARAN
|9,40
|1.501.834.417
|% 1,95
|
|ODAS
|1,46
|173.310.744
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,40
|244.987.578
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,39
|488.783.730
|% 4,58
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8783
|8,8824
|% 0,14
|
|Euro
|10,2830
|10,2881
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0630
|12,1235
|% 0,39
|
|Frank
|9,5477
|9,6052
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3599
|2,3717
|% 0,05
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-4,16
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|0,20
|
Seans Raporu
17:44
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