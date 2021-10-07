***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.10.2021 21:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8743
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,8743
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5139458,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 9,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,11
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,96
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,06
d) Diğer Giderler (%)
% 0,87
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDER ORANININ DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968325
BIST
11:391.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:398,9209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:3910,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0355
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:39504,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,21
|Açılış
|: 504,87
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKENT
|3.520,00
|25.430.037
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.528.751
|% 8,95
|
|AVGYO
|2,04
|17.894.469
|% 7,94
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|SEYKM
|14,58
|1.982.384
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.472.231
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.745.968
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,20
|455.098.519
|% 1,80
|
|PETKM
|6,15
|397.440.377
|% -1,28
|
|GARAN
|9,37
|358.022.107
|% -0,21
|
|THYAO
|14,18
|316.603.366
|% 0,42
|
|EREGL
|16,88
|233.806.651
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,38
|223.418.021
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|397.440.377
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|86.596.551
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,61
|119.873.481
|% 1,16
|
|GARAN
|9,37
|358.022.107
|% -0,21
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9173
|8,9209
|% 0,52
|
|Euro
|10,3033
|10,3108
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,1273
|12,1881
|% 0,73
|
|Frank
|9,5758
|9,6335
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3779
|2,3899
|% 0,84
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|
Seans Raporu
11:39
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11:55BAGFS
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