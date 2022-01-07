***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 08:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2678
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2678
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
378263,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,88
- Kurucu (%)
% 67,46
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 32,54
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,79
c) Saklama Ücreti (%)
% 12,44
d) Diğer Giderler (%)
% 5,88
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989666
BIST
11:042.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,22
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.020
11:0413,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0056
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:0415,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0167
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:04796,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,70
|Açılış
|: 796,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|HUBVC
|10,81
|44.923.685
|% 7,35
|
|ELITE
|19,84
|59.442.730
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|IHAAS
|10,41
|2.070.935
|% -5,54
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,65
|500.329
|% -2,94
|
|EREGL
|30,62
|627.913.514
|% 1,39
|
|GARAN
|11,62
|615.245.623
|% 1,22
|
|THYAO
|25,08
|610.459.959
|% 0,88
|
|KRDMD
|10,91
|504.693.305
|% 3,02
|
|SISE
|15,04
|498.752.684
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,55
|236.845.444
|% 1,72
|
|GARAN
|11,62
|615.245.623
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,91
|504.693.305
|% 3,02
|
|PETKM
|9,66
|448.978.868
|% 2,99
|
|SISE
|15,04
|498.752.684
|% 1,28
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8161
|13,8475
|% 0,04
|
|Euro
|15,6253
|15,6613
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,6759
|18,7696
|% 0,33
|
|Frank
|14,9676
|15,0578
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6761
|3,6945
|% 0,30
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,93
|
|Altın Gr.
|794
|795
|0,95
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|0,53
|
Seans Raporu
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