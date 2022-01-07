***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 08:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,4
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,6614
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,4
Varsa İade Tutarı (TL)
259642,8
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
131765,75
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
127877,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1171063,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,61
- Kurucu (%)
% 50,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,38
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,05
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,5
d) Diğer Giderler (%)
% 14,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989668
BIST
11:392.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,79
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3913,8357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3915,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0371
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:39796,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,05
|Açılış
|: 796,94
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:39
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,71
|22.571.526
|% 8,78
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|OSMEN
|28,34
|4.482.284
|% 6,78
|
|INDES
|8,00
|65.691.232
|% 6,67
|
|ELITE
|19,84
|60.110.902
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,63
|2.212.084
|% -3,54
|
|TUCLK
|14,89
|3.561.434
|% -3,31
|
|YKBNK
|3,59
|537.219.023
|% 2,87
|
|TUPRS
|185,20
|295.122.783
|% -0,91
|
|BIMAS
|69,80
|211.324.305
|% 1,23
|
|KOZAL
|124,50
|180.770.330
|% -0,32
|
|TAVHL
|36,42
|125.407.986
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,59
|537.219.023
|% 2,87
|
|TSKB
|1,54
|83.510.094
|% 1,99
|
|ODAS
|1,38
|67.024.365
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,30
|63.608.025
|% 1,77
|
|ADESE
|0,80
|16.461.441
|% 1,27
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8120
|13,8357
|% -0,04
|
|Euro
|15,6140
|15,6817
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,6947
|18,7885
|% 0,43
|
|Frank
|14,9814
|15,0717
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6761
|3,6946
|% 0,30
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,97
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,24
|
Seans Raporu
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