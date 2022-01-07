***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 08:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,12
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,2001
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,12
Varsa İade Tutarı (TL)
79680,73
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
79680,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
636017,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 53,43
- Kurucu (%)
% 50,66
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,34
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,48
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,62
d) Diğer Giderler (%)
% 18,47
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989669
BIST
11:392.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,79
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3913,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3915,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0256
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:39796,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,35
|Açılış
|: 796,94
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:37
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|LIDFA
|4,71
|22.571.526
|% 8,78
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.110.902
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,02
|8.277.707
|% -3,77
|
|IHAAS
|10,63
|2.212.084
|% -3,54
|
|GARAN
|11,70
|1.696.156.064
|% 1,92
|
|THYAO
|24,80
|963.834.951
|% -0,24
|
|EREGL
|30,44
|831.057.485
|% 0,79
|
|KRDMD
|10,94
|707.228.319
|% 3,31
|
|SISE
|14,95
|652.760.329
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,59
|537.219.023
|% 2,87
|
|GARAN
|11,70
|1.696.156.064
|% 1,92
|
|PETKM
|9,55
|629.121.067
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,94
|707.228.319
|% 3,31
|
|TSKB
|1,54
|83.510.094
|% 1,99
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8171
|13,8446
|% 0,02
|
|Euro
|15,6490
|15,6711
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,7072
|18,8010
|% 0,50
|
|Frank
|14,9893
|15,0796
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6789
|3,6973
|% 0,38
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,21
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,00
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,28
|
Seans Raporu
11:37
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11:52XU100
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