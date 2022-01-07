***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 08:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,0447
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,0447
Varsa İade Tutarı (TL)
15596,93
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
15596,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
55833,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 19,26
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 34,82
- Kurucu (%)
% 55,3
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 44,7
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,65
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,56
d) Diğer Giderler (%)
% 47,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989670
BIST
11:182.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,03
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:1813,8345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0074
|Açılış
|: 82,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 81,9900
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:1815,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0093
|Açılış
|: 23,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2100
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:189,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,02
|Açılış
|: 9,83
|
|Önceki Kapanış
|: 9,85
|
9,94
En Düşük
9,76
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,62
|16.835.327
|% 6,70
|
|ELITE
|19,84
|59.651.626
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|MTRYO
|1,64
|528.350
|% -3,53
|
|IHAAS
|10,68
|2.096.612
|% -3,09
|
|GARAN
|11,58
|898.811.818
|% 0,87
|
|THYAO
|24,78
|809.912.947
|% -0,32
|
|EREGL
|30,42
|716.459.561
|% 0,73
|
|KRDMD
|10,84
|571.803.274
|% 2,36
|
|SISE
|14,92
|551.311.977
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,55
|289.852.984
|% 1,72
|
|GARAN
|11,58
|898.811.818
|% 0,87
|
|PETKM
|9,49
|544.067.838
|% 1,17
|
|KRDMD
|10,84
|571.803.274
|% 2,36
|
|TSKB
|1,53
|68.892.831
|% 1,32
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8232
|13,8366
|% -0,04
|
|Euro
|15,6334
|15,6549
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,6676
|18,7612
|% 0,28
|
|Frank
|14,9626
|15,0527
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6742
|3,6926
|% 0,25
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,88
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|0,25
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31KUYAS
Yüzde 6.34 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 359 adet işlem
-
11:30BFREN
Yüzde 4.09 oranında artışla 1, 217.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278 adet işlem
-
11:29KRSTL
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 923, 131 adet işlem
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.49 ) 2, 231
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM