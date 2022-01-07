***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 08:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6571
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6571
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9476197,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,92
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,28
- Kurucu (%)
% 50,38
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 49,62
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,3
d) Diğer Giderler (%)
% 9,76
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989671
BIST
10:102.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 21,27
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.031
En Düşük
2.020
10:1013,8858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0439
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7400
10:1015,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7087
En Düşük
15,5317
10:10797,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,65
|Açılış
|: 797,24
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler10:08
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|PKENT
|7.825,00
|146.580
|% 8,68
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|NIBAS
|13,14
|6.901.664
|% -4,85
|
|ELITE
|20,98
|28.688.163
|% -4,81
|
|DGGYO
|10,71
|83.628
|% -4,80
|
|THYAO
|25,34
|234.179.597
|% 1,93
|
|KRDMD
|10,70
|138.803.565
|% 1,04
|
|EREGL
|30,54
|133.935.613
|% 1,13
|
|SISE
|14,99
|133.504.304
|% 0,94
|
|GARAN
|11,53
|133.006.929
|% 0,44
|
|ODAS
|1,39
|33.517.827
|% 1,46
|
|PETKM
|9,63
|130.428.946
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,53
|46.546.553
|% 1,15
|
|KRDMD
|10,70
|138.803.565
|% 1,04
|
|GARAN
|11,53
|133.006.929
|% 0,44
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8571
|13,8609
|% 0,14
|
|Euro
|15,6710
|15,7008
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,7125
|18,8064
|% 0,53
|
|Frank
|14,9822
|15,0724
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6822
|3,7006
|% 0,47
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,78
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,81
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|