***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 13:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3862
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3862
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
190715,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 51,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 51,98
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,43
c) Saklama Ücreti (%)
% 27,98
d) Diğer Giderler (%)
% 16,61
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989835
BIST
15:212.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:2113,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0257
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:2115,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0528
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:21799,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,89
|Açılış
|: 799,49
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:19
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.486.780
|% 9,93
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|FLAP
|2,63
|24.499.335
|% 7,35
|
|SEYKM
|9,27
|135.083.372
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|63.026.251
|% -9,98
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|ORMA
|34,12
|92.950
|% -4,43
|
|CASA
|112,10
|259.397
|% -3,78
|
|THYAO
|24,46
|1.863.821.592
|% -1,61
|
|YKBNK
|3,60
|1.276.263.578
|% 3,15
|
|SISE
|14,79
|1.208.569.640
|% -0,40
|
|TUPRS
|183,80
|570.305.457
|% -1,66
|
|BIMAS
|70,25
|514.533.307
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,60
|1.276.263.578
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,30
|363.977.036
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|230.325.346
|% 2,65
|
|SISE
|14,79
|1.208.569.640
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,07
|84.363.702
|% 0,94
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8552
|13,8768
|% 0,25
|
|Euro
|15,6597
|15,6894
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7419
|18,8359
|% 0,68
|
|Frank
|14,9876
|15,0779
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6852
|3,7037
|% 0,55
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,41
|
|Altın Gr.
|800
|800
|6,90
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.390
|54,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,20
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,12
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,56
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,08
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,62
|