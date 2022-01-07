***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 13:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,0617
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,0617
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4297801,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,06
- Kurucu (%)
% 38,58
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,42
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,04
d) Diğer Giderler (%)
% 2,75
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989836
BIST
13:462.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
13:4613,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
13:4615,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0383
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
13:46797,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,39
|Açılış
|: 797,98
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler13:44
|UZERB
|51,20
|1.860.352
|% 9,97
|
|SODSN
|33,60
|454.486
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|29.913.066
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|652.672
|% 9,84
|
|KRDMB
|9,16
|36.730.274
|% 9,31
|
|SEYKM
|9,27
|124.976.318
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|62.595.207
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,01
|20.703.497
|% -4,72
|
|IHAAS
|10,52
|2.893.025
|% -4,54
|
|MTRYO
|1,64
|801.053
|% -3,53
|
|GARAN
|11,69
|2.192.891.482
|% 1,83
|
|EREGL
|31,10
|2.053.604.093
|% 2,98
|
|THYAO
|24,50
|1.399.094.381
|% -1,45
|
|KRDMD
|11,37
|1.383.812.309
|% 7,37
|
|SISE
|14,87
|900.757.914
|% 0,13
|
|YKBNK
|3,61
|777.882.825
|% 3,44
|
|GARAN
|11,69
|2.192.891.482
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,37
|1.383.812.309
|% 7,37
|
|EKGYO
|2,32
|224.783.666
|% 2,65
|
|PETKM
|9,48
|803.655.253
|% 1,07
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8483
|13,8675
|% 0,18
|
|Euro
|15,6474
|15,6758
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7011
|18,7949
|% 0,47
|
|Frank
|14,9741
|15,0643
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6793
|3,6978
|% 0,39
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,66
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,85
|
|Cumhuriyet
|5.306
|5.386
|50,00
|
|Tam
|5.278
|5.416
|49,40
|
|Yarım
|2.551
|2.620
|23,90
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,82
|82,82
|0,83
|