***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 13:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9395
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9395
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
76250,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,16
- Kurucu (%)
% 10
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 90
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,66
d) Diğer Giderler (%)
% 4,11
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989838
BIST
15:152.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,10
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:1513,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0268
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:1515,6990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0544
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:15799,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,09
|Açılış
|: 799,68
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:15
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.486.780
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,09
|47.055.525
|% 8,47
|
|SEYKM
|9,27
|134.082.592
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.026.251
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|23.455.651
|% -5,66
|
|INTEM
|103,80
|7.168.109
|% -4,86
|
|GARAN
|11,70
|3.181.046.824
|% 1,92
|
|EREGL
|30,68
|2.714.229.046
|% 1,59
|
|KRDMD
|11,28
|1.895.643.665
|% 6,52
|
|THYAO
|24,50
|1.855.035.115
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,60
|1.256.034.699
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,60
|1.256.034.699
|% 3,15
|
|GARAN
|11,70
|3.181.046.824
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,28
|1.895.643.665
|% 6,52
|
|EKGYO
|2,30
|348.973.852
|% 1,77
|
|TSKB
|1,56
|230.286.346
|% 3,31
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8509
|13,8687
|% 0,19
|
|Euro
|15,6556
|15,6990
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,7317
|18,8257
|% 0,63
|
|Frank
|14,9784
|15,0686
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6834
|3,7018
|% 0,50
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,33
|
|Altın Gr.
|799
|800
|5,98
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.390
|54,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,20
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,12
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,56
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,06
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,60
|
Seans Raporu
15:15
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15:29INDES
Yüzde 4.93 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 665, 927 adet işlem
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 41 artarak (% 0.51 ) 2, 231
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15:27XU100
Endeks 2, 012 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 23, 039.00 milyon TL de
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15:27BURCE
Yüzde 7.97 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 943 adet işlem
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15:26INDES
Yüzde 5.20 oranında artışla 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 621, 521 adet işlem