***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 13:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,5597
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Varsa İade Tutarı (TL)
800501,9
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
800501,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5221563,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,84
- Kurucu (%)
% 47,92
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,08
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,03
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,53
d) Diğer Giderler (%)
% 21,61
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989839
BIST
16:262.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,61
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:2613,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0488
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:2615,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0600
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
16:26798,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,19
|Açılış
|: 799,00
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:24
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|26.826.083
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,76
|30.629.399
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.513.898
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,38
|241.333.093
|% -8,93
|
|IHEVA
|1,00
|24.430.526
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.508.971.894
|% 1,74
|
|EREGL
|30,54
|3.063.237.565
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,21
|2.100.259.005
|% 5,85
|
|THYAO
|24,42
|2.068.481.293
|% -1,77
|
|YKBNK
|3,58
|1.443.723.250
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.443.723.250
|% 2,58
|
|GARAN
|11,68
|3.508.971.894
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,21
|2.100.259.005
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,29
|392.782.118
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|260.452.620
|% 2,65
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8667
|13,8819
|% 0,29
|
|Euro
|15,6706
|15,7040
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7876
|18,8819
|% 0,93
|
|Frank
|15,0227
|15,1132
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6952
|3,7138
|% 0,83
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,41
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,58
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.291
|5.429
|62,62
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|30,29
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|15,14
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,67
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39IHAAS
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 868 adet işlem
-
16:38KRSTL
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 701, 959 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 26, 221.00 milyon TL de
-
16:37GEDZA
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 326 adet işlem
-
16:36GEREL
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 139 adet işlem