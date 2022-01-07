***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 13:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7616
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7616
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
623481,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,95
- Kurucu (%)
% 43,71
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,29
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,32
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,92
d) Diğer Giderler (%)
% 6,8
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989840
BIST
15:212.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:2113,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0283
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:2115,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0433
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:21799,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,89
|Açılış
|: 799,49
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:19
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.495.110
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.037.282
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,32
|146.651.194
|% -9,51
|
|IHEVA
|1,00
|23.540.923
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.208.943.945
|% 1,74
|
|EREGL
|30,60
|2.737.407.627
|% 1,32
|
|KRDMD
|11,24
|1.918.106.026
|% 6,14
|
|THYAO
|24,40
|1.865.856.385
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,60
|1.280.573.099
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,60
|1.280.573.099
|% 3,15
|
|GARAN
|11,68
|3.208.943.945
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,24
|1.918.106.026
|% 6,14
|
|EKGYO
|2,30
|365.364.412
|% 1,77
|
|TSKB
|1,55
|230.369.211
|% 2,65
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8552
|13,8768
|% 0,25
|
|Euro
|15,6597
|15,6894
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7422
|18,8362
|% 0,69
|
|Frank
|14,9848
|15,0751
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6851
|3,7036
|% 0,55
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,37
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,12
|
|Cumhuriyet
|5.307
|5.387
|51,00
|
|Tam
|5.284
|5.418
|51,43
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|24,88
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|12,44
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,09
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|0,57
|