***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6275
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6275
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8699272,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 7,61
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,47
- Kurucu (%)
% 8,7
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 91,3
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,2
d) Diğer Giderler (%)
% 1,25
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989845
BIST
15:132.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,08
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:1313,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0248
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:1315,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0346
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:13799,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 5,82
|Açılış
|: 799,41
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:13
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.394.350
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,07
|46.729.993
|% 8,23
|
|SEYKM
|9,27
|133.162.034
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.019.902
|% -9,98
|
|INTEM
|103,80
|6.999.434
|% -4,86
|
|IHEVA
|1,01
|23.452.112
|% -4,72
|
|GARAN
|11,70
|3.169.857.792
|% 1,92
|
|EREGL
|30,66
|2.698.175.590
|% 1,52
|
|KRDMD
|11,29
|1.881.055.743
|% 6,61
|
|THYAO
|24,50
|1.841.253.619
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,61
|1.234.275.927
|% 3,44
|
|YKBNK
|3,61
|1.234.275.927
|% 3,44
|
|GARAN
|11,70
|3.169.857.792
|% 1,92
|
|KRDMD
|11,29
|1.881.055.743
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,30
|348.721.668
|% 1,77
|
|TSKB
|1,56
|228.207.063
|% 3,31
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8520
|13,8667
|% 0,18
|
|Euro
|15,6506
|15,6792
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7498
|18,8439
|% 0,73
|
|Frank
|14,9923
|15,0826
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6868
|3,7053
|% 0,59
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,41
|
|Altın Gr.
|800
|800
|6,90
|
|Cumhuriyet
|5.310
|5.390
|54,00
|
|Tam
|5.289
|5.427
|60,20
|
|Yarım
|2.556
|2.625
|29,12
|
|Çeyrek
|1.282
|1.313
|14,56
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,08
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,62
|
Seans Raporu
15:13
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-
15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 41 artarak (% 0.51 ) 2, 231
-
15:27XU100
Endeks 2, 012 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 23, 039.00 milyon TL de
-
15:27BURCE
Yüzde 7.97 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 943 adet işlem
-
15:26INDES
Yüzde 5.20 oranında artışla 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 621, 521 adet işlem
-
15:25KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 148, 221 adet işlem