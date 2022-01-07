***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2022 14:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,272
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,272
Varsa İade Tutarı (TL)
70432,41
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
70432,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
438770,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,84
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 58,13
- Kurucu (%)
% 56,5
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 43,5
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,99
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,21
d) Diğer Giderler (%)
% 16,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989855
BIST
15:042.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,03
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:0413,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0399
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:0415,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0484
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:04800,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 6,92
|Açılış
|: 800,51
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:04
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.390.418
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|FLAP
|2,66
|23.215.969
|% 8,57
|
|SEYKM
|9,27
|132.754.831
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|62.996.332
|% -9,98
|
|INTEM
|103,80
|6.996.735
|% -4,86
|
|IHEVA
|1,01
|23.443.448
|% -4,72
|
|GARAN
|11,69
|3.147.708.516
|% 1,83
|
|EREGL
|30,70
|2.672.418.231
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,31
|1.858.662.578
|% 6,80
|
|THYAO
|24,50
|1.822.423.395
|% -1,45
|
|YKBNK
|3,61
|1.184.729.839
|% 3,44
|
|YKBNK
|3,61
|1.184.729.839
|% 3,44
|
|GARAN
|11,69
|3.147.708.516
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,31
|1.858.662.578
|% 6,80
|
|EKGYO
|2,31
|346.286.844
|% 2,21
|
|TSKB
|1,56
|228.013.338
|% 3,31
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8602
|13,8818
|% 0,29
|
|Euro
|15,6755
|15,6930
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7492
|18,8433
|% 0,72
|
|Frank
|14,9951
|15,0854
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6879
|3,7064
|% 0,62
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,48
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,48
|
|Cumhuriyet
|5.298
|5.378
|42,00
|
|Tam
|5.279
|5.413
|46,59
|
|Yarım
|2.552
|2.619
|22,54
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|11,26
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|0,54
|